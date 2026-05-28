[오늘 날씨] 곳곳 산발적인 비…낮부터 그치고 오후엔 소강상태

목요일인 오늘(28일) 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다./사진=뉴시스

목요일인 오늘(28일) 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

기상청은 "이날 새벽부터 낮 사이 중부지방과 전라권, 경상권 내륙, 제주도에 비가 내리겠으나 소강상태를 보이는 곳이 많겠다"고 전망했다.

내리는 비의 양은 많지 않다. 강수량은 전국 대부분 지역에서 5㎜ 안팎으로 예보됐다.

아침 최저기온은 15도에서 20도를 오르내리겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 20도 △춘천 17도 △강릉 17도 △대전 19도 △대구 18도 △전주 19도 △광주 18도 △부산 19도 △제주 19도다.

낮 최고기온은 22도에서 30도의 분포를 보이겠다.

주요 도시 낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 24도 △춘천 26도 △강릉 26도 △대전 26도 △대구 27도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 24도 △제주 23도로 예상된다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준이 예상된다. 대부분 지역은 청정한 동풍의 영향으로 대기질이 깨끗하겠다. 다만 오후부터 국외 미세먼지가 유입되면서 중서부와 일부 남서부 지역을 중심으로 농도가 다소 오를 수 있겠다.