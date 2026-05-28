"갤워치로 위고비 근손실 막는다" 삼성, 하버드 의대와 공동연구

갤럭시 언팩 2025에서 관람객이 '갤럭시 워치8 시리즈'를 체험하고 있다./사진=삼성전자 제공

삼성전자(303,500원 ▼3,500 -1.14%)가 미국 하버드 의과대 부속 매사추세츠 종합병원(MGH)과 GLP-1 계열 치료제 복용 과정에서 나타나는 환자의 신체 변화를 갤럭시 워치로 추적·분석하는 공동 연구를 추진 중이라고 28일 밝혔다.

위고비·마운자로에 활용되는 GLP-1는 식사 후 장에서 분비되는 인크레틴 호르몬의 일종으로, 혈당을 조절하고 식욕을 억제하는 역할을 한다. 그러나 복용 중단 시 요요 현상이나 위장 장애, 근육량 감소 등이 발생할 수 있다. 이에 매사추세츠 종합병원은 삼성전자에 먼저 공동연구를 제안, 갤럭시 워치와 삼성 헬스의 체성분, 활동량, 심박수 등 데이터를 활용해 GLP-1 치료 환자의 근손실 관리 가능성을 모색한다.

'갤워치8'으로 체성분 모니터링·맞춤형 운동 가이드

연구는 체중 감량 약물 치료를 시작하는 성인 남녀 100명을 두 그룹으로 나눠 진행한다. 갤럭시 워치8을 착용한 그룹엔 체성분 모니터링, 신체활동 추적, 맞춤형 운동 가이드 등을 진행한다. 이들의 경과를 GLP-1 치료 지침만 따르는 표준 그룹과 비교 분석할 계획이다. 갤럭시 워치8 착용시 근육량 보존 측면에서 유의미한 개선 효과를 보이는지 확인할 예정이다.

이번 연구에는 삼성전자의 바이오액티브 센서(BioActive Sensor)가 탑재된 갤럭시 워치8이 활용된다. △광학심박센서(PPG) △전기심박센서(ECG) △생체전기 임피던스 분석센서(BIA) 등 3가지 정밀 센서를 하나의 칩셋으로 통합한 기술로, 2021년 갤럭시 워치4부터 탑재됐다. 이를 통해 사용자는 체성분·심박·혈압·심전도 등 건강 지표를 측정하고 모니터링할 수 있다.

연구를 총괄하는 멜리사 풋먼 매사추세츠 종합병원 당뇨병 연구센터장은 "웨어러블 기기를 통해 환자가 일상에서 맞춤형 운동을 수행하고 활동량, 심박수, 체성분 등의 데이터를 축적한다면 의료진 역시 환자의 건강 상태를 포괄적으로 파악할 수 있다"라며 "이번 연구는 웨어러블 기기가 시의적절한 치료 계획을 수립하는 데 기여할 수 있는지 탐색하는 데 의미가 있다"고 말했다.

최종민 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀 상무는 "갤럭시 워치 기능을 통해 포괄적이고 예방적인 건강 관리 솔루션을 제공하려는 당사의 노력을 보여주는 대표적인 사례"라고 말했다.