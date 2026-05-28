"대중교통 무료 인터넷도 더 잘 터지게"…NIA, 전국 버스에 '와이파이7' 도입 추진

한국지능정보사회진흥원(NIA)과 과학기술정보통신부(과기정통부)는 전국 시내버스 공공와이파이에 차세대 규격인 '와이파이7(Wi-Fi 7)' 도입을 본격 추진한다고 28일 밝혔다. 국민 누구나 대중교통 이용 중 초고속 무선 인터넷 서비스를 안정적으로 이용할 수 있게 된다.

버스 공공와이파이는 전국 시내버스 이용객에게 무료로 공공와이파이 서비스를 제공해 국민 통신비 부담을 완화하고, 이동 중 디지털 서비스 접근성을 높이는데 기여해왔다.

버스 공공와이파이 데이터 이용량은 지난해 기준 7만5777테라바이트(TB)로, 2023년(3만8728TB) 대비 약 2배 가까이 증가함에 따라, 보다 안정적이고 고품질의 무선인터넷 서비스 제공 필요성이 확대돼 왔다.

이에 NIA는 전국 시내버스 2만9000여대를 대상으로 기존 공공와이파이 장비를 5G 백 홀 기반의 와이파이(Wi-Fi 7) 무선공유기(AP)로 교체할 계획이다. 버스(AP)당 월 데이터를 기존 200GB에서 300GB로 확대하고, 약정 기준 초과 시에도 QoS(품질 보장)를 통해 최소 100Mbps 이상의 속도를 유지할 수 있도록 서비스 품질 기준을 강화했다.

현장에서 무선 공유기를 살피고 있다./사진=NIA

아울러 기존 1~3차로 나눠 운영되던 버스 공공와이파이 사업을 통합 체계로 개편, 서비스 품질관리와 운영 효율성을 한층 개선했다.

이번 최신 와이파이(Wi-Fi 7) 도입을 통해 버스 공공와이파이 이용 환경도 크게 개선될 것으로 기대된다. 와이파이 7(Wi-Fi 7)은 기존 와이파이(Wi-Fi 6/6E) 대비 전송속도와 응답속도가 크게 향상된 차세대 무선통신 기술이다. 최대 320MHz 대역폭 지원으로 기존 대비 더욱 빠른 데이터 전송이 가능하며, 멀티링크동작(MLO, Multi-Link Operation) 기술을 통해 여러 주파수 대역을 동시에 활용해 이동 중에도 안정적인 인터넷 접속 환경을 제공한다.

현재 해당 사업 입찰 공고가 진행 중이며, 상반기 내 우선협상 대상자가 선정될 예정이다. 이후 장비 설치와 시범운영을 거쳐 연내 본격적인 서비스를 제공한다. 사업 관련 세부 내용은 조달청 나라장터(www.g2b.go.kr)에서 확인할 수 있다.