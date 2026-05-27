'압승론' 싹 사라진 與 어쩌다..."서울·대구·전북 등 6곳 경합"

(공주=뉴스1) 유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 27일 충남 공주시 신관동에서 김영빈 공주·부여·청양 국회의원 후보, 김정섭 공주시장 후보 지원유세를 마친 후 선거운동원들을 격려하고 있다. 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(공주=뉴스1) 유승관 기자

6.3 지방선거가 한 주 앞으로 다가온 가운데 더불어민주당의 분위기가 심상치 않다. 불과 두 달 전 '압승론 경계령'이 내려질 정도의 긍정적 기류였으나 텃밭인 호남에서 경합지가 나올 정도로 분위기가 반전됐다. 경선 갈등의 후유증과 전략 공천된 일부 후보를 둘러싼 논란 등이 겹쳐 지도부 책임론이 커지는 모습이다.

27일 정치권에 따르면 민주당은 전국 16개 광역단체 중 △서울 △부산 △대구 △울산 △경남 △전북 등 6곳을 경합지로 자체 분류했다. 보수 텃밭인 대구가 경합지로 분류됐으나 낙승이 예상됐던 전북에서 무소속 후보에 뒤처지는 여론조사가 나오고 있어 내부에선 충격으로 받아들여지고 있다.

현직 지사로 공천을 신청했다 탈락한 후 무소속 출마한 김관영 후보는 경선 과정에서 대리비 명목의 현금을 살포한 사실이 확인돼 제명됐다. 이원택 민주당 전북지사 후보의 경우 식사비 대납 의혹에도 당 지도부는 혐의없음으로 종결 처리했다. 그러자 김 후보는 감사 결과가 공정하지 못하다며 탈당 후 출마를 선언했고 또 다른 경쟁자였던 안호영 의원도 경선 결과를 문제 삼아 단식을 이어가 내홍이 커졌다. 최근 여론조사에선 김 후보와 이 후보가 박빙이거나 김 후보가 오히려 앞선 결과도 나오고 있다.

당내에선 지도부 책임론이 제기됐다. 진성준 민주당 의원은 "김 후보 문제를 단호하게 처리한 것은 잘했지만 이 후보의 식사비 대납 사태 때 너무 성급한 결론을 내려 지금과 같은 상황이 도래한 것"이라며 "안 의원의 단식까지 더해져 (도민이) 민주당 후보에 등을 도리는 상황이 발생했다"고 지적했다.

'미니총선'(14개 지역구)으로 치러지는 국회의원 재·보궐선거 전략공천도 전체 선거 판세에 영향을 줬다는 분석이다. 민주당은 김남준(인천 계양을)·전은수(충남 아산을)·하정우(부산 북갑) 후보 등 청와대 출신 인사를 비롯해 송영길(인천 연수갑)·이광재(경기 하남갑)·김의겸(전북 군산김제부안갑)·김용남(경기 평택을)·김남국(경기 안산갑) 후보 등을 주요 선거구에 전략 공천한 후 배치했다.

문제는 전략 공천된 일부 후보들이 구설에 오르거나 각종 의혹에 휘말렸다는 점이다. 하정우 후보는 선거전 초반 이른바 '손 털기 논란'에 휩싸였고 김용남 후보는 국민의힘 소속 시절 발언이 도마 위에 오른 데 이어 최근 대부업체 운영 의혹에 휩싸였다. 김의겸 후보는 출마를 위해 새만금개발청장 자리를 8개월 만에 사퇴해 논란이 됐다. 이밖에도 일부 후보를 겨냥한 성비위 의혹도 제기됐다.

당초 민주당은 이번 지방선거와 재보선에서 이재명 대통령의 압도적인 지지율을 바탕으로 압승을 전망했다. 지난 대선 이후 꼭 1년 만에 치러지는 선거인 데다 60%대에서 고공행진하는 이 대통령의 지지율 덕분이다. 16개 광역단체장 중 경북지사 선거를 제외한 15개를 민주당이 독식할 것이란 관측도 나왔다.

하지만 막판 경합지가 늘어나면서 선거 결과에 따라 지도부 책임론이 불가피하다는 전망이 나온다. 민주당 한 재선 의원은 머니투데이 더300(the300)과의 통화에서 "압승 기대감이 있던 만큼 기대에 못 미치는 승리시 책임론이 불거질 수 있다"며 "당 대표의 행보에 당내 불만도 큰 상황"이라고 전했다.

조승래 더불어민주당 중앙선거대책위원회 총괄선대본부장은 이날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 민주당이 국민의힘 소속 지자체장에 도전하는 상황이란 점을 강조하기도 했다. 16곳 중 11곳에서 민주당 후보들이 국민의힘 현직 단체장에 도전장을 내민 만큼 결코 쉬운 선거가 아니라는 것이다.

조 본부장은 "우리 후보들은 도전자이지 챔피언이 아니다"라며 "격전지 6곳은 선거 막판까지 중점적으로 캠페인을 전개할 곳이다. 나머지 10곳은 비교적 안정적으로 관리되고 있다"고 했다. 그러면서 "끝까지 긴장의 끈을 놓지 않고 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.