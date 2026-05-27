박근혜, 경남 진주서 시민들과 '하이파이브'…"박완수는 경제전문가"

(진주=뉴스1) 윤일지 기자 = 박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주 대안동 진주중앙시장을 찾아 박완수 국민의힘 경남도지사 후보, 한경호 진주시장 후보 지원유세를 하고 있다. 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(진주=뉴스1) 윤일지 기자

박근혜 전 대통령이 대구와 충청에 이어 경남 진주를 찾아 보수 지지층 결집에 나섰다. 박 전 대통령은 박완수 국민의힘 경남지사 후보와 한경호 진주시장 후보를 경제전문가라 칭하면서 "시민들께서 믿고 맡기면 경제를 살릴 것"이라고 말했다.

박 전 대통령은 27일 오전 경남 진주 중앙시장을 찾아 박 후보, 한 후보 등과 함께 상인·시민들을 만나 지지를 호소했다.

이날 오전 11시쯤 박 전 대통령이 시장 입구에 도착하자 지지자들은 "박근혜 대통령 건강하세요"를 외치며 구름같이 몰려들었다. 박 전 대통령은 미소를 띤 채 손을 흔들어 화답했다. 박 전 대통령은 이어 시민들과 하이파이브를 하면서 시장 내부를 돈 뒤 유세 일정을 마쳤다.

박 전 대통령은 유세 후 기자들을 만나 "지난해 중앙시장에 왔었을 때도 (시민들이) 따뜻하게 환대해주셨다"며 "오늘도 이렇게 많은 분이 반갑게 맞아주셔서 너무 감사하다"고 했다. 특히 "요즘 경제가 어렵다고들 해 저도 걱정하고 있다"고 했다.

박 전 대통령은 "여기 함께 자리한 박완수 경남지사 후보와 한경호 진주시장 후보 두 분은 경제전문가"라며 "시민들이 믿고 맡기면 어려운 운 경제를 잘 살릴 것이라 믿는다. 부디 좋은 결과가 있기를 바란다"고 덧붙였다.

박 전 대통령은 이날 오후 울산과 부산 등을 추가로 방문해 국민의힘 후보 지지를 호소할 예정이다.