李대통령, 내달 8일 1주년 기자회견…국정 2년차 비전 밝힌다

[서울=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.01.21. [email protected] /사진=고범준

이재명 대통령이 오는 8일 취임 1주년 기자회견을 연다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 오후 브리핑을 통해 "대통령 취임 1주년 기자회견이 다음달 8일 오전 10시에 청와대 영빈관에서 진행된다"며 "이번 회견은 국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고 국정 2년차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것"이라고 했다.

이 대통령은 취임 후 30일, 100일을 맞아 기자회견을 했고 지난 1월 신년 기자회견을 진행했다. 이번 1주년 기자회견은 취임 후 네 번째다. 소요 시간은 약 100분으로 예상되며 내외신 기자 160여 명이 참석할 예정이다. 평소 대통령에게 질문할 기회가 많지 않은 대학언론 기자인 대학생 2명도 초청돼 청년 세대의 고민에 대해 대통령에게 질문한다.

이 수석은 "이 자리에서 대통령은 취임 1주년 기념사를 발표할 예정"이라며 "진행 방식은 앞선 기자회견처럼 기자들이 정해진 각본없이 대통령과 사회자의 지목에 따라 자유롭게 질문하면 대통령이 답변한다"고 했다.

한편 이번 회견은 △민생경제 △정치외교안보 △사회문화 등 세 분야로 나눠 진행될 예정이다.