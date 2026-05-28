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[고래사냥] '세미파이브·주성엔지니어링·휴온스·호텔신라! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '세미파이브·주성엔지니어링·휴온스·호텔신라! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.05.28 06:25
원텍은 피부 리프팅 장비로 글로벌 시장을 공략하고 대표이사와 최대주주가 자사주를 매입했다. 유니트론텍은 AI 컴퓨팅 모듈 기술 개발을 완료하고 AI 자율주행 기업 토르드라이브를 인수했다. 세미파이브는 엔비디아의 투자 유치와 함께 AI, 로봇, CXL 사업을 확장하고 있으며, 주성엔지니어링은 애플, 인텔과 차세대 반도체 공정 도입을 협의하고 있다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

'실적·재무·재료·차트·수급' 5박자 갖춘 종목은?

- 원텍(8,830원 ▼170 -1.89%), 피부 리프팅 장비로 글로벌 시장 본격 공략

- 원텍, 대표이사 10억·최대주주 120억 자사주 매입

- 유니트론텍(8,690원 ▼30 -0.34%), AI 컴퓨팅 모듈 기술 개발 완료

- 유니트론텍, AI 자율주행 기업 '토르드라이브' 인수

▶▶▶ 명품투자 POINT

반도체 파생 '액침냉각 테마'… 후광효과 노려볼까?

- 보스턴다이내믹스 등 '로보틱스 서밋 2026' 출격

- 보스턴다이내믹스, 차세대 휴머노이드 전략 공개 예정

- 로봇 관련주 : 엠엑스로보틱스(4,780원 ▼290 -5.72%), 화승알앤에이(3,470원 ▼105 -2.94%)

- 로봇 관련주 : 모델솔루션(17,330원 ▼720 -3.99%), 코윈테크(15,160원 ▼240 -1.56%)

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 세미파이브(41,200원 ▼1,700 -3.96%)(490470)

- 최대주주 사이파이브, 엔비디아 5,900억 투자 유치

- AI·로봇·CXL 사업 전방위 확장

- 맞춤형 반도체 설계와 디자인하우스 사업 영위

- 엑시나와 손잡고 CXL 기반 메모리 가속기 칩 개발

- 2대주주 한국산업은행, 4대주주는 두산그룹

▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(229,000원 ▼5,500 -2.35%)(036930)

- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행

- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화

- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품

- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급

- 삼성전자 포함 양대 메모리사에 ALG 장비 공급 협의 중

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 휴온스(32,450원 ▲300 +0.93%)(243070)

- 미국 FDA 승인… 주사제 수출 본격화

- 고마진 해외 매출 비중 확대 중

- 공장 증설 효과…올 하반기 이후 외형성장 전망

- '리즈톡스' 해외 임상 및 품목 허가 국가 확대 추세

- 휴온스생명과학 흡수합병 승인… 합병기일 6월 23일

▶오늘의 명품투자 포착주 - 호텔신라(54,700원 ▼1,700 -3.01%)(008770)

- 외국인 관광객 증가…1분기 476만 명 '역대 최대'

- 인천공항 제1여객터미널 면세 사업권 반납

- 2분기부터 고정비 적자 요인 전면 제거

- 호텔·레저 부문 평균 객실단가 상승세…실적 기대감

- 한국투자신탁운용 지분 0.24% 확대… 총 5.20%

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

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