[고래사냥] '세미파이브·주성엔지니어링·휴온스·호텔신라! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
'실적·재무·재료·차트·수급' 5박자 갖춘 종목은?
- 원텍(8,830원 ▼170 -1.89%), 피부 리프팅 장비로 글로벌 시장 본격 공략
- 원텍, 대표이사 10억·최대주주 120억 자사주 매입
- 유니트론텍(8,690원 ▼30 -0.34%), AI 컴퓨팅 모듈 기술 개발 완료
- 유니트론텍, AI 자율주행 기업 '토르드라이브' 인수
▶▶▶ 명품투자 POINT
반도체 파생 '액침냉각 테마'… 후광효과 노려볼까?
- 보스턴다이내믹스 등 '로보틱스 서밋 2026' 출격
- 보스턴다이내믹스, 차세대 휴머노이드 전략 공개 예정
- 로봇 관련주 : 엠엑스로보틱스(4,780원 ▼290 -5.72%), 화승알앤에이(3,470원 ▼105 -2.94%)
- 로봇 관련주 : 모델솔루션(17,330원 ▼720 -3.99%), 코윈테크(15,160원 ▼240 -1.56%)
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 세미파이브(41,200원 ▼1,700 -3.96%)(490470)
- 최대주주 사이파이브, 엔비디아 5,900억 투자 유치
- AI·로봇·CXL 사업 전방위 확장
- 맞춤형 반도체 설계와 디자인하우스 사업 영위
- 엑시나와 손잡고 CXL 기반 메모리 가속기 칩 개발
- 2대주주 한국산업은행, 4대주주는 두산그룹
▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(229,000원 ▼5,500 -2.35%)(036930)
- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행
- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화
- TSMC 추정 대만 기업에 ALG 증착장비 납품
- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급
- 삼성전자 포함 양대 메모리사에 ALG 장비 공급 협의 중
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 휴온스(32,450원 ▲300 +0.93%)(243070)
- 미국 FDA 승인… 주사제 수출 본격화
- 고마진 해외 매출 비중 확대 중
- 공장 증설 효과…올 하반기 이후 외형성장 전망
- '리즈톡스' 해외 임상 및 품목 허가 국가 확대 추세
- 휴온스생명과학 흡수합병 승인… 합병기일 6월 23일
▶오늘의 명품투자 포착주 - 호텔신라(54,700원 ▼1,700 -3.01%)(008770)
- 외국인 관광객 증가…1분기 476만 명 '역대 최대'
- 인천공항 제1여객터미널 면세 사업권 반납
- 2분기부터 고정비 적자 요인 전면 제거
- 호텔·레저 부문 평균 객실단가 상승세…실적 기대감
- 한국투자신탁운용 지분 0.24% 확대… 총 5.20%
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