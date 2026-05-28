[고래사냥] '세미파이브·주성엔지니어링·휴온스·호텔신라! 내일장 고래 종목은?!

원텍은 피부 리프팅 장비로 글로벌 시장을 공략하고 대표이사와 최대주주가 자사주를 매입했다. 유니트론텍은 AI 컴퓨팅 모듈 기술 개발을 완료하고 AI 자율주행 기업 토르드라이브를 인수했다. 세미파이브는 엔비디아의 투자 유치와 함께 AI, 로봇, CXL 사업을 확장하고 있으며, 주성엔지니어링은 애플, 인텔과 차세대 반도체 공정 도입을 협의하고 있다.