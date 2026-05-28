[여의도 클라쓰] '한올바이오파마, 현대차, 에이팩트' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 박찬홍 어드바이저
-삼전닉스 중심축, 레버리지는 보조 수단 활용
-반도체 조정시, 순환매 장세 대비 저점 분할매수 유효
▶ 좋은정보 어드바이저
-단기 상승의 클라이막스 신호 가능성
-코스피보단 코스닥 주목
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 박찬홍 어드바이저
한올바이오파마(70,700원 ▲11,600 +19.63%)(009420)
-차세대 FcRn 치료제 ‘IMVT-1402’ 핵심 모멘텀
-난치성 류마티스관절염 임상서 효능 확인
-글로벌 경쟁약 대비 ‘Best-in-class’ 가능성 부각
-차세대 후보물질 ‘IMVT-1402‘ 관심 이동
-하반기 임상 이벤트 대기
-1분기 흑자전환 성공
▶ 좋은정보 어드바이저
현대차(681,000원 ▼8,000 -1.16%)(005380)
-글로벌 판매량 3위 완성차 업체
-보스턴다이내믹스, RMAC, 美로봇 사업 기대감
-올해 보스턴다이내믹스 상장 수혜 기대
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 이재상의 레벨업 클라쓰
▶ 이재상 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <에이팩트(10,360원 ▲840 +8.82%)(200470)>
-패키징·테스트 수요 폭증 수혜주
-고성능 AI 칩 생산 확대, 국내 후공정 생태계 수혜
-피델릭스와 메모리 패키지 테스트 분야 파트너십
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