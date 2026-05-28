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[여의도 클라쓰] '한올바이오파마, 현대차, 에이팩트' 클라쓰 올릴 종목은?

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[여의도 클라쓰] '한올바이오파마, 현대차, 에이팩트' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.28 06:23
박찬홍 어드바이저는 삼전닉스 중심축과 레버리지를 보조 수단으로 활용하며, 반도체 조정 시 순환매 장세에 대비한 저점 분할매수를 유효하다고 했다. 좋은정보 어드바이저는 단기 상승의 클라이막스 신호 가능성과 코스피보다 코스닥에 주목해야 한다고 했다. 박찬홍 어드바이저는 한올바이오파마를, 좋은정보 어드바이저는 현대차를 추천 종목으로 제시했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리

▶ 박찬홍 어드바이저

-삼전닉스 중심축, 레버리지는 보조 수단 활용

-반도체 조정시, 순환매 장세 대비 저점 분할매수 유효

▶ 좋은정보 어드바이저

-단기 상승의 클라이막스 신호 가능성

-코스피보단 코스닥 주목

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 박찬홍 어드바이저

한올바이오파마(70,700원 ▲11,600 +19.63%)(009420)

-차세대 FcRn 치료제 ‘IMVT-1402’ 핵심 모멘텀

-난치성 류마티스관절염 임상서 효능 확인

-글로벌 경쟁약 대비 ‘Best-in-class’ 가능성 부각

-차세대 후보물질 ‘IMVT-1402‘ 관심 이동

-하반기 임상 이벤트 대기

-1분기 흑자전환 성공

▶ 좋은정보 어드바이저

현대차(681,000원 ▼8,000 -1.16%)(005380)

-글로벌 판매량 3위 완성차 업체

-보스턴다이내믹스, RMAC, 美로봇 사업 기대감

-올해 보스턴다이내믹스 상장 수혜 기대

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 이재상의 레벨업 클라쓰

▶ 이재상 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <에이팩트(10,360원 ▲840 +8.82%)(200470)>

-패키징·테스트 수요 폭증 수혜주

-고성능 AI 칩 생산 확대, 국내 후공정 생태계 수혜

-피델릭스와 메모리 패키지 테스트 분야 파트너십

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