[시선강탈] 한화시스템 vs 네오티스 vs 엘앤씨바이오, 공략법은?

이수연 앵커와 서재홍, 김진만, 임광빈 MTNW 어드바이저가 출연하여 공략주를 소개했다. 서재홍 어드바이저는 한화시스템을 관심주로 제시하며 제주우주센터 준공과 대드론 레이저 무기 '천광'에 대한 해외 관심을 언급했다. 김진만 어드바이저는 네오티스를 관심주로 꼽으며 PCB 수요 폭증과 AI 서버발 마이크로비트 수요 증가에 따른 수혜를 설명했다. 임광빈 어드바이저는 엘앤씨바이오를 관심주로 소개하며 메가덤 피부 이식재와 스킨부스터 '리투오'를 통한 해외 공략을 강조했다.
▶ 진행 - 이수연 앵커
▶ 출연 - 서재홍 MTNW 어드바이저
김진만 MTNW 어드바이저
임광빈 MTNW 어드바이저
▶▶▶ 시선강탈 공략주
서재홍 관심주 - 한화시스템(109,600원 ▼5,400 -4.7%)
- 연 100대 생산 가능한 제주우주센터 준공
- 대드론 레이저 무기 '천광'… 해외 관심도 ↑
- 한화, 미 해군 군수지원함 설계 참여
- 목표가 180,000원 / 손절가 100,000원
김진만 관심주 - 네오티스(30,200원 ▼300 -0.98%)
- PCB 수요 폭증… 관련 밸류체인 쇼티지 지속
- AI 서버발 마이크로비트 수요 폭증 수혜
- 2분기부터 신공장 매출 합산… 실적 기대감 ↑
- 목표가 39,000원 / 손절가 25,000원
▶▶▶ 마스터 클래스
임광빈 관심주 - 엘앤씨바이오(79,000원 ▲6,500 +8.97%)
- 메가덤 피부 이식재로 시장 넓히는 중
- 제약· 바이오 장세 속 중심이 될 실적주
- 스킨부스터 '리투오' 앞세워 해외 공략
- 목표가 100,000원 / 손절가 55,000원
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