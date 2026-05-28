[시선강탈] 한화시스템 vs 네오티스 vs 엘앤씨바이오, 공략법은?

이수연 앵커와 서재홍, 김진만, 임광빈 MTNW 어드바이저가 출연하여 공략주를 소개했다. 서재홍 어드바이저는 한화시스템을 관심주로 제시하며 제주우주센터 준공과 대드론 레이저 무기 '천광'에 대한 해외 관심을 언급했다. 김진만 어드바이저는 네오티스를 관심주로 꼽으며 PCB 수요 폭증과 AI 서버발 마이크로비트 수요 증가에 따른 수혜를 설명했다. 임광빈 어드바이저는 엘앤씨바이오를 관심주로 소개하며 메가덤 피부 이식재와 스킨부스터 '리투오'를 통한 해외 공략을 강조했다.