"지방간이 별건가" 고위험도 검사율 12%…방치하다 간 딱딱해져

질병 부담이 큰 고위험 지방간 환자조차 10명 중 1명만이 정밀 검사를 받는 것으로 나타났다.

질병관리청 국립보건연구원은 28일 웹 기반 설문조사를 통해 국내 성인 1만2946명 중 지방간 질환이 있다고 응답한 1000명을 세부 분석한 결과 이 같은 사실을 확인했다고 밝혔다. 이번 연구는 한양대 전대원 교수팀이 국립보건연구원의 지원을 받아 차병원 오주현 교수, 노원을지대병원 이준혁 교수, 한국건강관리협회 메디체크연구소 연구팀과 공동 수행했다.

이번 연구 결과, 전체 지방간 환자의 79.9%는 증상이 있어 병원을 찾는 것이 아니라 건강검진에서 우연히 지방간을 발견했다. 다만 이들 중 실제 의료기관을 방문해 후속 진료를 시작한 비율(치료 연계율)은 57.7%로 나머지 42.3%는 진단 이후 어떤 조치도 취하지 않았다.

진단 후에도 의료기관을 방문하지 않은 이유로는 "지방간이 심각한 상태라고 생각하지 않아서(41.6%)"가 가장 높았고 "스스로 관리할 수 있다고 믿어서(23.9%)", "의료진으로부터 추가 검사나 사후 관리에 대한 권고를 받지 못했다(23.9%)" 등이 뒤따랐다.

지방간 진단 이후 사후 관리 현황. /사진=질병관리청

나아가 지방간 관리를 위한 핵심 검사인 '간 섬유화 검사'(간 손상에 따라 딱딱한 정도를 측정하는 검사)를 받은 비율도 전체 치료 연계 환자의 14.9%에 불과했다.

특히 당뇨병, 비만, 반복적인 간수치 상승, 심장 대사 위험 요인(고혈압, 이상지질혈증, 심혈관 질환 등)이 있어 정밀 관리가 권고되는 고위험군 환자들조차 간 섬유화 검사를 받은 비율이 12.1%에 그쳤다. 1차 의료기관(10.6%)보다 전문 진료 기관(24.4%)의 검사율이 2배 더 높아 진료 현장별로 편차를 보였다.

학계에서는 가이드라인을 통해 지방간 진단 이후 간 섬유화 검사를 권고하고 있다. 만약 간 섬유화 검사를 통해 간경변 전 단계로 진단받으면 적극적인 생활 습관 교정을 통해 체중을 7~10% 감량하는 것이 필수적이다. 또 정기적인 간 섬유화 검사를 받아 간 상태를 평가해야 한다. 간경변이 진행하면 간 기능이 점차 떨어져 황달, 복수, 간성뇌증(간성 혼수) 등의 합병증으로 치명적인 상황에 부닥칠 수 있다.

연구진은 "지방간은 증상이 거의 없어 건강검진에서 우연히 발견되는 경우가 많지만, 그중 일부는 이미 간 섬유화 위험이 높은 상태일 수 있다"며 "어떤 환자에게 추가적인 간 섬유화 검사가 필요한지를 선별하고 실제 검사로 이어지게 하는 체계가 중요하다"고 강조했다.

이번 연구는 국제학술지 'Liver International'에 게재됐다.